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В Роскосмосе сообщили, что робот-пилот корабля "Орел" получил имя "Артем"

В госкорпорации отметили, что запуск транспортного корабля намечен на 2023 год
Здание госкорпорации "Роскосмос" Михаил Терещенко/ТАСС
Описание
Здание госкорпорации "Роскосмос"
© Михаил Терещенко/ТАСС

МОСКВА, 25 ноября. /ТАСС/. Антропоформный робот, который станет первым пилотом перспективного транспортного корабля "Орел" в ходе запуска в 2023 году, получил имя "Артем". Об этом сообщил в интервью ТАСС исполнительный директор Роскосмоса по перспективным программам и науке Александр Блошенко.

"В первых тестовых полетах корабля "Орел" будет использоваться робот для внутрикорабельной деятельности, создаваемый на платформе "Федора". Шифр целевой работы - "Испытатель". Робот получил предварительное название ARTEM - Automatic Research and TEsting Machine", - сказал Блошенко.

Он отметил, что "Артем", в отличие от летавшего на "Союзе МС-14" робота "Федора", будет управлять кораблем. "Да, он будет делать то, о чем нас так долго все просили - нажимать кнопки, выполнять определенные операции. Пока не могу сказать, какой именно объем управления кораблем у него будет", - отметил исполнительный директор госкорпорации.

Второй запуск "Орла", предварительно назначенный на 2024 год, предполагает стыковку с Международной космической станцией (МКС). По словам Блошенко, "Артем" будет находиться на борту и в этом полете, но в процесс стыковки со станцией вмешиваться не будет, так как это проблематично с точки зрения безопасности. Блошенко уточнил, что "после предварительной обработки результатов полета "Федора" на МКС очевидно, что в конструкцию "Артема" будет внесена масса изменений". "Каких конкретно, пока говорить рано", - отметил исполнительный директор, в то же время добавив, что новый робот должен выглядеть "элегантнее", чем "Федор".

Робот "Федор", созданный НПО "Андроидная техника" совместно с Фондом перспективных исследований, отправился на МКС 22 августа и вернулся на Землю в ночь на 7 сентября. Во время полета на "Союзе" робот передавал на Землю телеметрическую информацию, но в управлении кораблем задействован не был. На МКС он, копируя движения оператора, работал с дрелью, полотенцем, электрооборудованием, а также отвечал на вопросы.

Первый запуск "Орла" без космонавтов на борту запланирован на 2023 год с космодрома Восточный, стыковка корабля в этот полет с Международной космической станции не предусматривается. В 2024 году, также без космонавтов, "Орел" выполнит второй полет с последующей стыковкой с МКС. Пилотируемые полеты корабля планируется начать в 2025 году.

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Россия
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