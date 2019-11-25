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Роскосмос может отправить на другие планеты роботов-кентавров на шагающей тележке

Опытный образец тележки уже был создан в СССР, отметил исполнительный директор госкорпорации по перспективным программам и науке Александр Блошенко

МОСКВА, 25 ноября. /ТАСС/. Роскосмос рассматривает в качестве одной из концепций для автоматических систем, которые будут работать на поверхности других планет, возможность создания роботов-кентавров (с антропоморфным торсом) на шагающей тележке. Об этом сообщил в интервью ТАСС исполнительный директор Роскосмоса по перспективным программам и науке Александр Блошенко.

"Кентавроподобный робот на шагающей тележке для решения нестандартных задач на других планетах - это тоже одна из концепций", - сказал он.

По словам Блошенко, с самой платформой уже есть определенность. "Это будет шагающая колесная тележка, которая может и катиться, и переступать через препятствия. Выглядеть это будет так: колеса с гребущими лопатками или перфорированные колеса крепятся на шарниры, которые в случае необходимости могут двигаться, и тогда платформа способна переползти через камни, "перешагнуть" через трещины", - рассказал он.

Специалист добавил, что опытный образец такой тележки был создан в СССР в Центральном научно-исследовательском институте робототехники и технической кибернетики в Ленинграде, его концепция взята за основу.

Блошенко отметил, что гусеничные платформы для Луны, к примеру, не подойдут. В таком шасси большое число роликов, а лунный реголит является очень абразивной пылью, которая быстро будет приводить такую платформу в негодность.

Ценность антропоморфных роботов для работы на других планетах, пояснил исполнительный директор, состоит в том, что они могут копировать движения оператора через спецустройство, которое человек надевает на себя, и таким образом решать сложные нестандартные задачи.

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Россия
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