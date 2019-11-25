Российскую метановую ракету могут запустить на орбиту в 2025 году

МОСКВА, 25 ноября. /ТАСС/. Первый старт новой российской ракеты-носителя среднего класса на метане может быть выполнен в 2025 году. Об этом сообщил в интервью ТАСС исполнительный директор Роскосмоса по перспективным программам и науке Александр Блошенко.

"При выделении необходимых денег создать летный вариант ракеты на метане можно будет к концу 2024 года, а первый старт выполнить в 2025 году", - сказал Блошенко.

Он добавил, что к настоящему моменту РКЦ "Прогресс" проработал компоновку ракеты и варианты стартовых комплексов под нее. "Теперь нужно делать полноценный эскизный проект. Его мы планируем закончить к концу следующего года", - уточнил исполнительный директор.

По словам Блошенко, новая ракета в отличие от "Союза-2" не будет иметь боковых блоков, а получит тандемную схему - один блок на первой ступени, один на второй, то есть по компоновке будет внешне похожа на "Зенит". Под этот проект планируется ускорить работы в КБ химавтоматики по метановому двигателю. На первой ступени нового носителя планируется использовать двигатель РД-0169, на второй - его же, но с высотным соплом.

Стартовая масса метановой ракеты будет меньше, чем у "Союза-2", а грузоподъемность несколько больше - до 10 т на низкую околоземную орбиту при пуске с космодрома Восточный. Ракета получит головной обтекатель увеличенного размера - до 5 м в диаметре.

Новый носитель будет разрабатываться под конкретную предельную цену пуска. "Мы хотим изначально в техническом задании прописать стоимость пусковой услуги. Она должна быть конкурентоспособной. Причем не на момент принятия решения о постановке работ, а по состоянию на момент ее первого пуска", - сообщил Блошенко.

Проект метанового двигателя

Согласно презентации гендиректора Роскосмоса Дмитрия Рогозина, которую он продемонстрировал в середине сентября во время посещения Балтийского государственного технического университета "Военмех" в Петербурге, расходы на изготовление новой ракеты-носителя на метановом двигателе составят около 900 млн рублей. Для сравнения был приведен аналогичный показатель применяемой сейчас ракеты "Союз-2.1б", составляющий около 1,3 млрд рублей.

По материалам сайта госзакупок, победителем конкурса Роскосмоса на разработку опытного образца маршевого жидкостного ракетного двигателя (ЖРД) нового поколения, работающего на метане, стало Воронежское Конструкторское бюро химавтоматики (КБХА). Цена контракта составила более 765 млн рублей.