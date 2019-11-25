Сдвиг декабрьского старта не повлияет на сроки запусков других спутников OneWeb

ЛОНДОН, 25 ноября. /Корр. ТАСС Илья Дмитрячев/. Британская компания OneWeb не отказалась от своих планов ежемесячно запускать более 30 спутников после переноса запланированного на декабрь старта с Байконура. Об этом заявил корреспонденту ТАСС в понедельник представитель компании, комментируя сообщения о возможности нового переноса даты запусков.

"Мы отложили запуск в декабре 2019 года с целью провести несколько дополнительных испытаний спутников. Планируем осуществить следующий запуск в середине - конце января [2020 года] и далее ежемесячно запускать более 30 спутников", - сказал он.

Ранее Arianespace официально уведомила "Главкосмос" о переносе сроков запуска спутников OneWeb с декабря 2019 года на январь 2020 года.

18 ноября гендиректор компании "Главкосмос" (входит в госкорпорацию "Роскосмос") Дмитрий Лоскутов сообщил ТАСС, что Россия планирует в 2020 году выполнить семь запусков спутников британской компании OneWeb с космодрома Байконур, четыре старта с Восточного и один с космодрома Куру (Французская Гвиана).

Первые шесть спутников OneWeb были запущены с космодрома Куру на ракете "Союз-СТ" 28 февраля, в тот же день их вывели на орбиту. В общей сложности компания намеревается развернуть на околоземной орбите порядка 600 спутников и начать их коммерческое использование в 2020 году. К 2021 году OneWeb намерена обеспечить 24-часовое покрытие Земли связью. В рамках контракта, подписанного в 2015 году между Arianespace и OneWeb, планируется 21 запуск аппаратов российскими ракетами-носителями "Союз" с космодромов Куру и Байконур с опционом на пять дополнительных стартов.