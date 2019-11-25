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Участница форума "Проектория" разработала аппарат для уборки космического мусора

Мария Лозина уже передала проект аппарата в патентную службу и получила положительный ответ

ЯРОСЛАВЛЬ, 25 ноября. /ТАСС/. Десятиклассница Мария Лозина из Королева в понедельник представила на Всероссийском форуме профессиональной навигации "Проектория" в Ярославле разработанный ею аппарат для уборки космического мусора.

"Я приехала с проектом космического аппарата для удаления космического мусора. Этот проект я подала в патентную службу и получила положительный ответ. Сейчас я решаю формальные вопросы по получению патента, чему очень рада, это очень высокий уровень для меня. Разработка позволила мне попасть на "Проекторию", здесь я занимаюсь в команде Ростеха", - сказала ТАСС Лозина.

По ее словам, аппарат будет работать под контролем Центра управления полетами. "Он [аппарат] выводится на орбиту, после чего при обнаружении космического мусора он направляется к нему. <...> Один робот-манипулятор захватывает объект космического мусора, а другой прикрепляет к нему ракетный двигатель. После чего ему дается импульс на отправку либо на сгорание на орбиту Земли либо на орбиту захоронения", - пояснила Лозина.

Она отметила, что блок с ракетными двигателями может быть заменен.

Всероссийский форум профессиональной навигации "Проектория", который ежегодно собирает одаренных детей и подростков со всей страны, проводится по распоряжению президента России Владимира Путина в Ярославле с 2013 года. В этом году форум проходит с 23 по 26 ноября, в нем принимают участие более 500 школьников, 120 педагогов и представителей 50 компаний и вузов.

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