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Роскосмос подтвердил перенос запуска спутника "Электро-Л" на конец декабря

В госкорпорации сообщили, что 25 ноября спутник доставили на космодром Байконур, где прошли комплексные испытания

МОСКВА, 25 ноября. /ТАСС/. Запуск российского спутника дистанционного зондирования Земли (ДЗЗ) "Электро-Л" № 3 планируется на конец декабря этого года, говорится в сообщении, опубликованном в понедельник на сайте Роскосмоса.

Ранее источник в ракетно-космической отрасли сообщал ТАСС, что запуск этого спутника перенесен с октября и планируется на 24 декабря с космодрома Байконур. В пресс-службе НПО им. С. А. Лавочкина в свою очередь сообщили ТАСС, что запуск спутника планируется на конец года, однако не уточнили конкретную дату старта.

"Выведение космического аппарата на геостационарную орбиту, в точку стояния 165,8 градусов восточной долготы будет обеспечено ракетой-носителем "Протон-М" (производства Центра им М. В. Хруничева) и разгонным блоком ДМ (производства РКК "Энергия"). Пуск запланирован в конце декабря 2019 года", - говорится в сообщении Роскосмоса.

По данным госкорпорации, в понедельник спутник был доставлен на космодром Байконур. В рамках подготовки к запуску аппарата прошли комплексные испытания уже собранного спутника, его проверки в термовакуумной камере, электрические и вибрационные испытания аппарата, а также испытания в безэховой камере на проверку электромагнитной совместимости радиоэлектронных средств.

"На космодроме Байконур аппарат "Электро-Л" номер 3 пройдет предпусковую подготовку, в том числе электрические проверки, заправку топливом, стыковку с разгонным блоком ДМ и ракетой-носителем "Протон-М", - отмечается в сообщении.

Спутники "Электро-Л"

НПО им. С. А. Лавочкина ранее заключило контракт с госкорпорацией "Роскосмос" на производство космических аппаратов "Электро-Л" №4 и №5. Четвертый аппарат должен быть доставлен на Байконур в ноябре 2021 года, пятый - через год после четвертого. "Электро-Л" №1 был отправлен в космос в начале 2011 года, сейчас он используется в ограниченном режиме. "Электро-Л" №2 был запущен 11 декабря 2015 года. По сообщениям научно-исследовательского центра космической гидрометеорологии "Планета", спутник №2 также работает с ограничениями.

Разработка и изготовление космических аппаратов "Электро-Л" ведутся в соответствии с Федеральной космической программой России. Эти аппараты входят в состав геостационарной гидрометеорологической космической системы "Электро" и предназначены для обеспечения подразделений Федеральной службы России по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, а также других ведомств оперативной гидрометеорологической информацией.

Теги
Россия
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