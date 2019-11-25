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Роскосмос намерен стать участником проекта по производству спутников "Газпром "СПКА"

Председатель совета директоров ГКС Виталий Маркелов отметил, что производство на заводе в Щелкове будет вестись по европейским технологиям

ЩЕЛКОВО /Московская область/, 25 ноября. /ТАСС/. Роскосмос и АО "Газпром космические системы" (ГКС) подписали в понедельник соглашение, в котором отражены намерения госкорпорации войти в уставный капитал проекта по производству космических спутников ООО "Газпром "СПКА".

Подписи под документом поставили первый замгендиректора Роскосмоса Юрий Урличич и гендиректор АО "Газпром космические системы" Дмитрий Севастьянов.

Торжественная церемония начала строительства создаваемого предприятия прошла сегодня в подмосковном Щелкове. Председатель совета директоров ГКС Виталий Маркелов отметил, что производство на заводе будет вестись по европейским технологиям. "Это будет современнейший завод, в котором будет локализовано производство по европейским технологиям. Это позволит выпускать космические аппараты с меньшей стоимостью и в намеченные сроки", - сказал Маркелов.

Производство будет состоять из здания сборки и испытаний, объектов технологического комплекса, системы энергообеспечения. Производственная часть здания сборки и испытаний будет включать термовакуумную камеру, вибростенд, акустическую камеру, безэховую камеру.

Ранее в АО "Газпром космические системы" сообщили, что в планах до 2035 года - создание восьми спутников связи "Ямал" и шести спутников дистанционного зондирования Земли (ДЗЗ) "Смотр".

При этом производственная мощность СПКА составит четыре спутника связи или ДЗЗ средней и большой размерности или до 100 малых серийных космических аппаратов в год.

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