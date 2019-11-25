Ракета-носитель "Союз-2.1в" с военным спутником успешно стартовала с космодрома Плесецк

МОСКВА, 25 ноября. /ТАСС/. Воздушно-космические силы России провели в понедельник в 20:52 мск успешный пуск ракеты-носителя "Союз-2.1в" с военным спутником на борту с космодрома Плесецк, сообщили журналистам в Минобороны РФ.

"Боевым расчетом Космических войск Воздушно-космических сил успешно осуществлен пуск ракеты-носителя легкого класса "Союз-2.1в" с космическим аппаратом (КА), разработанным в интересах Минобороны России", - сказали в военном ведомстве.

В Минобороны уточнили, что все предстартовые операции и старт "Союза-2.1в" прошли в штатном режиме.

Средства наземного автоматизированного комплекса управления осуществляли контроль за проведением пуска и полетом ракеты-носителя. "Ракета космического назначения "Союз-2.1в" в 20:54 мск принята на сопровождение наземными средствами Главного испытательного космического центра имени Г.С. Титова Космических войск Воздушно-космических сил", - сообщили в Минобороны.

Это второй пуск ракеты-носителя легкого класса "Союз-2.1в", проведенный в 2019 году с космодрома Плесецк. Предыдущий пуск "Союза-2.1в" с северного космодрома был проведен 10 июля 2019 года.

Запуск ракеты-носителя "Союз-2.1в", летно-конструкторские испытания которой проходят на космодроме Плесецк с 2013 года, боевые расчеты Космических войск провели уже в шестой раз. Летные испытания космического ракетного комплекса "Союз-2" начались на космодроме Плесецк 8 ноября 2004 года. За прошедшие 13 лет с северного космодрома проведен 41 пуск ракет-носителей "Союз-2" этапов модернизации 1а, 1б и 1в.

Ракета "Союз-2" пришла на смену ракетам-носителям "Союз-У", эксплуатация которых проводилась на космодроме Плесецк с 1973 по 2012 год. За этот период с Плесецка было проведено 435 пусков ракет "Союз-У", в ходе которых на орбиту выведены около 430 космических аппаратов различного назначения.

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