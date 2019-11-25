Разгонный блок с военным спутником успешно отделился от запущенного с Плесецка "Союза"

МОСКВА, 25 ноября. /ТАСС/. Блок выведения вместе с космическим аппаратом в интересах Минобороны России штатно отделился от стартовавшей в понедельник с Плесецка ракеты-носителя "Союз-2.1в", сообщили журналистам в военном ведомстве.

"Головная часть ракеты космического назначения легкого класса "Союз-2.1в" в составе блока выведения "Волга" и космического аппарата, запущенного в интересах Минобороны России, в расчетное время - 21:00 (мск) - штатно отделилась от второй ступени РН [ракета-носитель] "Союз-2.1в", - сказали в Минобороны.

Выведение спутника на расчетную орбиту разгонным блоком "Волга" займет несколько часов.

Пуск ракеты космического назначения "Союз-2.1в" с военным спутником на борту был осуществлен 25 ноября в 20:52 мск боевым расчетом Космических войск ВКС с государственного испытательного космодрома Плесецк в Архангельской области.