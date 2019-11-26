Разгонный блок "Волга" после вывода спутника затопили в Тихом океане

МОСКВА, 26 ноября. /ТАСС/. Разгонный блок "Волга", при помощи которого был выведен на орбиту военный спутник, запущенный в понедельник с космодрома Плесецк, затоплен в Тихом океане. Об этом сообщили журналистам во вторник в Минобороны РФ.

"Специалисты Главного испытательного космического центра (ГИКЦ) им. Г. С. Титова Космических войск ВКС завершили проведение операций по сведению блока выведения "Волга" с целевой орбиты космического аппарата Минобороны России и затоплению его в акватории Тихого океана", - сказали в ведомстве.

Запущенный спутник внесли в каталог космических объектов российской системы контроля космического пространства (СККП).

"После выведения на орбиту космическому аппарату присвоен порядковый номер "Космос-2542", - отметили в министерстве.

Пуск ракеты космического назначения "Союз-2.1в" с военным спутником на борту был осуществлен 25 ноября в 20:52 мск боевым расчетом Космических войск ВКС с государственного испытательного космодрома Плесецк в Архангельской области.

Главный каталог космических объектов СККП представляет собой единую информационную базу данных, содержащую координатные и некоординатные сведения о каждом космическом объекте. Он предназначен для долговременного хранения орбитальной измерительной радиолокационной, оптической, радиотехнической и специальной информации о космических объектах искусственного происхождения на высотах от 120 км до 50 тыс. км. В каталоге содержатся данные о 1,5 тыс. характеристик каждого космического объекта. Ежесуточно для поддержания главного каталога космических объектов специалисты обрабатывают более 60 тыс. измерений.