{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Стыковка корабля "Прогресс МС-13" к МКС будет проходить по трехсуточной схеме

Она запланирована на 13:38 мск 9 декабря

ТАСС, 26 ноября. Транспортный грузовой корабль "Прогресс МС-13" пристыкуется к Международной космической станции (МКС) чуть более чем через трое суток после старта 6 декабря. Об этом говорится в графике трансляций NASA, опубликованном на сайте управления по аэронавтике.

Согласно расписанию, стыковка запланирована на 13:38 мск 9 декабря.

До этого грузовые корабли "Прогресс" летали либо по двухсуточной, либо по шестичасовой схеме. Также при запуске "Прогресса МС-09", "Прогресса МС-11" и "Прогресса МС-12" использовалась двухвитковая схема выведения.

В понедельник в Роскосмосе сообщили, что запуск российского грузового корабля "Прогресс МС-13" перенесен с 1 на 6 декабря. Старт намечен на 12:34 мск. Как уточнили в госкорпорации, в ходе подготовки к запуску на космодроме Байконур специалистами РКК "Энергия" (предприятие - разработчик кораблей "Прогресс") было выявлено замечание к бортовому кабелю. Позднее сообщалось, что несоответствие было устранено после замены кабеля. После этого потребовались дополнительные проверки.

Теги
СШАРоссия
Реклама на ТАСС
Роскосмос подписал соглашение о присоединении к блокчейн-инфраструктуре IPChain
Корпорация получит возможность управлять правами в корпоративном секторе, то есть сможет перейти от устаревшей системы к прозрачному рыночному механизму
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС