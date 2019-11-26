{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Старт российского носителя "Союз" с космодрома в Куру назначен на 17 декабря

Глава корпорации Arianespace Стефан Исраэль подчеркнул, что это "будет важный запуск, поскольку речь идет о выводе на орбиту спутника серии COSMO-SkyMed второго поколения"

ПАРИЖ, 27 ноября. /ТАСС/. Новый старт российского носителя "Союз" будет произведен с космодрома в Куру (Французская Гвиана) 17 декабря. Об этом сообщил в среду глава корпорации Arianespace Стефан Исраэль. Его выступление в центре управления полетами в Куру транслировал сайт корпорации в связи с запуском ракетой Ariane 5 двух спутников связи.

Спецпроект на тему
Просто космос От Гагарина до "ЭкзоМарса"

"Трудовой год для Гвианского космического центра еще не закончен. Мы вернемся в центр управления полетами 17 декабря в связи с предстоящим запуском носителя "Союз", - сказал глава корпорации, осуществляющей коммерческие пуски ракет с Куру.

Стефан Исраэль подчеркнул, что это "будет важный запуск, поскольку речь идет о выводе на орбиту спутника серии COSMO-SkyMed второго поколения. Он изготовлен корпорацией Thales Alenia Space по заказу правительства Италии". Также будет выведен на орбиту европейский космический телескоп CHEOPS и три спутника малых размеров, в частности французский малый научный спутник EyeSat, сообщил глава корпорации.

В ночь на среду ракета Ariane 5 успешно вывела на переходные орбиты два аппарата общей массой около 10 тонн. Это спутник TIBA-1, созданный компаниями Airbus Defence and Space и Thales Alenia Space по заказу правительства Египта. Вместе с ними был запущен спутник Inmarsat GX5, произведенный Thales Alenia Space для британского оператора мобильной спутниковой связи Inmarsat.

Теги
Франция
Реклама на ТАСС
Источник: "Прогресс МС-13" сутки будет ожидать стыковки в нескольких километрах от МКС
Собеседников агентства в ракетно-космической отрасли сообщил, что корабль будет находиться в режиме ожидания, так как NASA нужен резервный день для стыковки корабля Dragon компании SpaceX
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС