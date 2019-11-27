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Корабль "Союз МС-16" доставили на Байконур для запуска в апреле

Кораблю предстоит пройти процедуру приемки и консервации

МОСКВА, 27 ноября. /ТАСС/. Космический пилотируемый корабль "Союз МС-16", который отправится на орбиту в апреле 2020 года, доставлен на Байконур. Об этом говорится в сообщении Ракетно-космической корпорации "Энергия".

"Транспортный пилотируемый корабль (ТПК) "Союз МС-16" доставлен на космодром Байконур для проведения предполетной подготовки", - говорится в сообщении, опубликованном в среду на сайте корпорации.

Специалисты уже выгрузили корабль и установили в монтажно-испытательном корпусе. Теперь ему предстоит пройти процедуру приемки и консервации. "В режиме хранения пилотируемый корабль будет находиться до начала подготовки изделия на техническом комплексе", - добавили в РКК.

"Запуск ТПК "Союз МС-16" с экипажем в составе участников 63-й и 64-й основных экспедиций к Международной космической станции запланирован в апреле 2020 года", - уточнили в корпорации.

По данным Центра подготовки космонавтов, в состав основного экипажа предстоящей экспедиции входят россияне Николай Тихонов и Андрей Бабкин и американец Крис Кэссиди. Их дублируют российские космонавты Анатолий Иванишин и Иван Вагнер и астронавт США Стивен Боуэн.

Ранее журнал "Русский космос" сообщил, что первый пилотируемый запуск в 2020 году назначен на 15 апреля. Позже исполнительный директор Роскосмоса по пилотируемым космическим программам Сергей Крикалев уточнил, что старт состоится в марте или апреле.

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