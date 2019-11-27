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Роскосмос подтвердил сдвиг стыковки "Прогресса МС-13" с МКС из-за стыковки корабля Dragon

Стыковка "Прогресса МС-13" назначена на 9 декабря

МОСКВА, 27 ноября. /ТАСС/. Роскосмос подтвердил перенос стыковки корабля "Прогресс МС-13" с Международной космической станцией (МКС) на 9 декабря, чтобы обеспечить специалистам NASA резервный день для стыковки корабля Dragon компании SpaceX. Об этом говорится в сообщении, опубликованном в среду на сайте госкорпорации.

"В связи с тем, что запуск американского грузового корабля Dragon миссии SpX-19 намечен на 4 декабря, стыковка - 7 декабря, а на 8 декабря агентство NASA предложило предусмотреть как резервный день, руководством полета российского сегмента Международной космической станции принято решение установить дату стыковки корабля "Прогресс МС-13" 9 декабря по штатной трехсуточной схеме", - говорится в сообщении.

Ранее источник к ракетно-космической отрасли рассказал ТАСС, что "Прогресс МС-13" долетит до Международной космической станции за двое суток, но после еще сутки будет находиться в режиме ожидания в нескольких километрах от станции, так как NASA нужен резервный день для стыковки американского корабля. Если стыковка Dragon пройдет 7 декабря штатно и резервный день не потребуется, уточнил собеседник, "российский корабль все равно останется в режиме ожидания поблизости от МКС и причалит к станции только 9 декабря".

Ранее Роскосмос перенес старт "Прогресса МС-13" с 6 на 1 декабря. Однако из-за замены бортового кабеля потребовались дополнительные проверки корабля, поэтому запуск был возвращен на 6 декабря.

"Прогресс МС-13" отправится на орбиту на ракете-носителе "Союз-2.1а" с пусковой установки 6 площадки 31 космодрома Байконур в 12:34 мск 6 декабря. Корабль доставит на борт МКС топливо, воду, и другие грузы для эксплуатации станции. Стыковка корабля со станцией, по данным NASA, состоится в 13:38 мск 9 декабря.

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