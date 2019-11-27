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Туалет на американском сегменте МКС вышел из строя

В настоящий момент его ремонтируют, уточнили в Роскосмосе
Международная космическая станция NASA
Описание
Международная космическая станция
© NASA

МОСКВА, 27 ноября. /ТАСС/. Туалет на американском сегменте Международной космической станции (МКС) ночью вышел из строя. В настоящий момент идет его ремонт, сообщили ТАСС в среду в Роскосмосе.

"Сегодня ночью вышло из строя АСУ (ассенизационно-санитарное устройство - прим. ТАСС) на американском сегменте МКС. Сейчас идет его ремонт", - отметили в госкорпорации.

При этом в Роскосмосе подчеркнули, что на российском сегменте санитарное устройство работает исправно.

Сейчас на Международной космической станции установлены два туалета - по одному в российском и американском сегментах. Еще один туалет должен появиться в составе МКС после стыковки многофункционального лабораторного модуля "Наука", запуск которого намечен на 2020 год.

В новость были внесены изменения (12:43 мск) — добавлена информация после второго абзаца.

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