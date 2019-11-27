Обнаруженному в ноябре новому астероиду не будут присваивать имя

МОСКВА, 28 ноября. /ТАСС/. Астероиду, обнаруженному средствами наблюдения в начале ноября почти в 140 тыс. км от Земли, не будут присваивать собственное имя. Об этом сообщил ТАСС научный руководитель Института астрономии РАН (ИНАСАН) Борис Шустов.

Когда астрономы открывают новый астероид, ему присваивают временное обозначение. После уточнения орбиты он получает номер, по которому вносится в каталог. В некоторых случаях присваивается собственное имя.

"Нет, конечно, не будут", - отметил Шустов в ответ на соответствующий вопрос, подчеркнув, что названия присваивают очень выдающимся астероидам.

По словам научного руководителя ИНАСАН, таких небесных тел очень много, они сближаются с Землей каждую неделю, но обнаружить их можно "фактически случайным образом".

Как уточнил Шустов, обнаружение астероида доказывает, что "система, которая создана для контроля космического пространства, наблюдения мусора и прочего, приносит результаты". Но пока это "совсем редкие цветочки", пояснил ученый.

Ранее исполнительный директор госкорпорации по перспективным программам и науке Александр Блошенко сообщил ТАСС, что оптико-электронный комплекс Астрономического научного центра в селе Передовое Амурской области обнаружил новый астероид 6 ноября. Его поперечный размер составляет 10-15 м, что сопоставимо с астероидом, разрушившимся в атмосфере Земли в районе Челябинска 15 февраля 2013 года.