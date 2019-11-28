ЦНИИмаш может привлечь частные компании к лунной программе

МОСКВА, 28 ноября. /ТАСС/. Головной научный институт Роскосмоса ЦНИИмаш рассматривает возможность участия частных компаний, а также научных институтов в лунной программе. Об этом сообщил ТАСС главный научный сотрудник института Константин Райкунов.

"Мы просто рассматриваем возможность того, что если есть такая потребность, то она должна быть обеспечена", - сказал Райкунов. Пока, добавил он, пул заказчиков не формируется.

27 ноября выступая на экспертной дискуссии "Российская ракетно-космическая отрасль: стратегия развития и перспективы" в МГУ им. М. В. Ломоносова, Райкунов отметил, что в рамках лунной программы "важно рассчитывать не чисто на наши силы (Роскосмоса - прим. ТАСС), но и на возможности развития бизнеса". По словам специалиста, Роскосмос способен отправлять научную аппаратуру на базе автоматических аппаратов. Также научные институты смогут поставить собственную нагрузку на платформу госкорпорации, которая обеспечит ее энергетикой и связью.

Проект лунной программы

В июне ЦНИИмаш представил на Международном аэрокосмическом салоне "Ле-Бурже - 2019" концепцию российской Лунной исследовательской программы. В материалах отмечалось, что первая высадка человека на естественный спутник Земли намечена на 2030 год. Космонавты проведут "эксперименты на поверхности, прикладные научные исследования". В этот период на поверхности также будут работать автоматические космические корабли.

После этого планируются регулярные миссии на Луну и развертывание постоянной лунной базы. Основной этап намечен с 2032 по 2035 год. Постоянную базу планируется развернуть именно к 2035 году. Во время регулярных миссий на поверхности естественного спутника Земли будут размещены "ретрансляторы, энергетические модули, роботизированные системы", говорится в материалах.