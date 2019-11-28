Роскосмос практически отказался от авансирования при строительстве космодрома Восточный

МОСКВА, 28 ноября. /ТАСС/. Роскосмос практически отказался от существовавшей ранее системы авансирования работ при строительстве второй очереди космодрома Восточный. Об этом сообщил в четверг руководитель Службы внутреннего аудита госкорпорации Роскосмос Артем Мельников в интервью радиостанции "Комсомольская правда".

"Раньше раздавалось до 80% аванса, сейчас мы ушли от этого: авансирование стало минимальным, мы платим исключительно по факту работ. Внедрена система объективного контроля", - отметил Мельников.

По словам руководителя Службы внутреннего аудита госкорпорации, сейчас Роскосмос также ушел от субподрядных организаций, "которыми зачастую разворовывались денежные средства". Система расходования средств, уточнил Мельников, стала максимально прозрачной. Он также уточнил, что при предыдущей администрации госкорпорации порядка 11 млрд рублей было похищено.

Космодром Восточный в Амурской области - первый национальный космодром России гражданского назначения. Полномасштабные строительные работы по созданию его инфраструктуры и технологических объектов начались в 2012 году. Строительство космодрома сопровождалось многочисленными проблемами: по данным Генпрокуратуры, в 2014-2018 годах было выявлено 17 тыс. различных нарушений, возбуждены 140 уголовных дел, а общий ущерб был оценен в 10 млрд рублей. На прошлой неделе СК РФ сообщил, что по факту мошенничества при строительстве на Восточном возбуждены еще два дела по эпизодам с ноября 2018 года по май 2019 года, сумма ущерба составила 240 млн рублей.

11 ноября 2019 года президент России Владимир Путин заявил, что порядок на строительстве космодрома Восточный пока так и не удалось навести в полной мере, несмотря на десятки уголовных дел и приговоры. В свою очередь, Дирекция космодрома Восточный заявила, что контролирует ситуацию с освоением бюджета строительства его объектов второй очереди.