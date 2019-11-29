NASA намерено приобрести два места на "Союзе"

ВАШИНГТОН, 29 ноября. /ТАСС/. Национальное управление США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) собирается приобрести два места на российском корабле "Союз" для отправки астронавтов на Международную космическую станцию (МКС). Соответствующую заявку управление разместило на портале государственных закупок США.

"NASA рассматривает [заключения] контракта с госкорпорацией "Роскосмос" <...> на два места в "Союзе" и соответствующие услуги на МКС, - отмечается в тексте заявки. - Отправка одного члена экипажа будет осенью 2020 года, второго - весной 2021 года".

Официальный представитель NASA, занимающийся вопросами МКС, Гэри Джордан сообщил 19 ноября ТАСС, что управление собирается приобрести дополнительные места на "Союзе", но не уточнял их количество.

Ранее на сайте российского Центра подготовки космонавтов (ЦПК) была опубликована информация, согласно которой экипажи кораблей "Союз МС-17" и "Союз МС-18", которые отправятся на станцию осенью 2020 года и весной 2021 года соответственно, полностью состоят из российских космонавтов. При этом в пресс-службе Роскосмоса тогда ТАСС сообщили, что госкорпорация в ближайшее время примет решение о предоставлении мест астронавтам NASA на "Союзах".