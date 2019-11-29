{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Правительство России одобрило соглашение с Анголой об использовании космоса в мирных целях

Кабмин поручил внести в Госдуму проект федерального закона о ратификации соглашения

МОСКВА, 29 ноября. /ТАСС/. Кабмин России одобрил соглашение с правительством Анголы о сотрудничестве в исследованиях и использовании космоса в мирных целях и поручил внести проект закона о ратификации этого документа в Госдуму. Соответствующее постановление опубликовано в пятницу на официальном интернет-портале правовой информации.

"Одобрить соглашение между правительством Российской Федерации и правительством Республики Ангола о сотрудничестве в области исследования и использования космического пространства в мирных целях", - говорится в документе.

Правительство также поручило внести в Государственную Думу проект федерального закона о ратификации соглашения, которое было подписано в Москве 4 апреля.

Кабинет министров назначил статс-секретаря - заместителя генерального директора Роскосмоса Сергея Дубика официальным представителем российского правительства при рассмотрении палатами Федерального собрания вопроса о ратификации данного соглашения.

Теги
АнголаРоссия
Реклама на ТАСС
Россия и Белоруссия увеличат группировку спутников дистанционного зондирования Земли
Соглашение проходит стадию внутриведомственного согласования
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС