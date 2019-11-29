Грузовой корабль "Прогресс МС-12" отстыковался от МКС

МОСКВА, 29 ноября. /ТАСС/. Грузовой космический корабль "Прогресс МС-12" отстыковался от Международной космической станции (МКС), через несколько часов он должен сгореть в плотных слоях атмосферы. Об этом сообщили в пятницу ТАСС в пресс-службе ЦНИИмаш (головной научный институт Роскосмоса).

"Физическое разделение корабля и станции произошло в 13:25 мск", - сказал представитель пресс-службы.

В ЦНИИмаш уточнили, что двигатели корабля будут включены на торможение в 16:39 мск, после чего "Прогресс" войдет в плотные слои атмосферы и большая часть его конструкции сгорит. "Несгораемые элементы конструкции корабля будут затоплены в несудоходной части Тихого океана. Планируется, что это произойдет в 17:19 мск", - уточнили в Институте.

"Прогресс МС-12" был запущен на орбиту на ракете "Союз-2.1а" 31 июля с космодрома Байконур. Корабль пристыковался к МКС в тот же день, долетев до станции по сверхкороткой схеме, полет длился рекордно малое время - 3 часа 19 минут. При сверхкороткой схеме полета космический аппарат совершает два витка вокруг Земли.

Запуск следующего грузового корабля - "Прогресс МС-13" - запланирован на 6 декабря, старт будет осуществлен с помощью ракеты-носителя "Союз-2.1а" с космодрома Байконур.