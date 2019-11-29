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Российская частная компания разработает платформу для космических спутников

Платформу можно будет использовать в спутниках дистанционного зондирования Земли, позже - в аппаратах космической связи и научных целях

МОСКВА, 29 ноября. /ТАСС/. Частная космическая компания "Спутникс" вместе с холдингом "Российские космические системы" (входит в Роскосмос) планирует разработать новую платформу для спутников массой от 80 до 200 кг, летные испытания которой запланированы на 2024 год. Об этом говорится в сообщении компании, размещенном на ее странице в социальной сети "ВКонтакте".

"Летные испытания космического аппарата на базе платформы для низкоорбитальных МКА [малых космических аппаратов] 80-200 кг запланированы на 2024 год. Первые продажи предполагаются в 2025 году", - сообщили в компании.

Платформу можно будет использовать в спутниках дистанционного зондирования Земли, позже - в аппаратах космической связи и научных целях.

Как уточнили в компании, основной задачей является "уменьшение массы и габаритов спутниковой платформы с сохранением функционала "больших" космических аппаратов - от 600 кг и выше". В "Спутниксе" убеждены, что результат увеличит долю России на мировом рынке дистанционного зондирования Земли в два-три раза за счет повышения доступности спутниковых данных и их экспорта на зарубежные рынки.

Проект был одобрен Межведомственной рабочей группой по реализации Национальной технологической инициативы (НТИ) в пятницу. Планируется, что на реализацию проекта Фонд поддержки проектов НТИ предоставит на условиях софинансирования грант в размере 332 млн рублей. Еще 143 млн рублей, отметили в компании, будут проинвестированы в уставный капитал компании на этапе коммерциализации.

Теги
Россия
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