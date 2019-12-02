{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

НПО "Энергомаш" поставит первый двигатель для ракеты "Союз-5" в 2022 году

Всего будет выпущено шесть доводочных двигателей

МОСКВА, 2 декабря. /ТАСС/. Российское НПО "Энергомаш" (предприятие-изготовитель ракетных двигателей) поставит первый двигатель для новой ракеты-носителя среднего класса "Союз-5" в 2022 году. Об этом сообщил в интервью ТАСС гендиректор "Энергомаша" Игорь Арбузов.

На эту тему
Глава НПО "Энергомаш": российские ракетные двигатели дешевле, чем зарубежные аналоги

"Первый товарный двигатель РД-171МВ мы поставим в 2022 году", - сказал Арбузов. Ранее сообщалось, что "Энергомаш" начал сборку второго, третьего и четвертого образцов ракетного двигателя РД-171МВ для ракеты-носителя "Союз-5". Говоря о сроках готовности этих изделий, Арбузов уточнил, что второй образец будет изготовлен в феврале 2020 года, следующие изделия - в марте.

По его словам, все эти образцы - так называемые доводочные двигатели для проведения различных видов испытаний. "Чтобы подтвердить свою надежность, каждый двигатель будет проходить по шесть, а некоторые даже больше испытаний. В общей сумме будет выпущено шесть доводочных двигателей", - пояснил Арбузов.

Ранее в интервью ТАСС Арбузов сообщал, что на работы по модернизации двигателя РД-171М до уровня РД-171МВ, которые предполагают создание опытного образца, проведение его испытаний и доработку, планируется потратить из бюджета порядка 7 млрд рублей.

Ракету среднего класса "Союз-5" ("Иртыш") разрабатывает РКК "Энергия", ее планируется запускать с Байконура в рамках совместного с Казахстаном проекта "Байтерек". Казахстанская сторона отвечает за создание наземной инфраструктуры космического ракетного комплекса "Байтерек" путем модернизации имеющегося комплекса "Зенит-М". Завершить создание ракеты планируется к 2021 году, первый запуск планируется осуществить в 2023 году. В ходе летных испытаний новой ракеты планируется провести четыре пуска.

Теги
Россия
Реклама на ТАСС
В "Энергомаше" назвали сроки создания холдинга ракетного двигателестроения в России
В компании сообщили, что холдинг будет создан в начале 2020 года
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС