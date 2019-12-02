{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Астронавты Морган и Пармитано завершили третий этап ремонта спектрометра на МКС

Работы велись в течение почти шести часов

НЬЮ-ЙОРК, 2 декабря. /ТАСС/. Американский и итальянский астронавты Эндрю Морган и Лука Пармитано успешно завершили в понедельник третий этап ремонта размещенного на поверхности Международной космической станции (МКС) магнитного альфа-спектрометра. Трансляция с борта МКС шла на сайте NASA.

Астронавты вышли из шлюзового отсека Quest в 06:32 по времени восточного побережья США (14:32 мск) и за 5 часов 56 минут работы в открытом космосе сняли ранее установленные заглушки на восьми трубках охладителя магнитного альфа-спектрометра, подключили к ним новую систему циркуляции сжиженного углекислого газа. Кроме того, они выполнили одну из задач, которая планировалась на следующий выход в космос, установив теплозащитный экран над той частью спектрометра, которая обращена к Земле.

Для ремонта спектрометра запланировано в общей сложности четыре выхода в космос. Ранее астронавты выходили в космос 15 и 22 ноября. Сроки проведения следующего выхода в космос будут определены после того, как к МКС пристыкуется грузовой корабль Dragon, который планируется вывести на орбиту 4 декабря.

Магнитный альфа-спектрометр - прибор массой 7,5 т, на изготовление которого потребовалось 14 лет и $1,5 млрд. Он был доставлен на МКС на борту шаттла Endeavour в мае 2011 года. В его создании принимали участие 56 институтов из 16 стран, включая Россию. С помощью этого аппарата ученые надеются найти следы антиматерии, изучить состав и энергетический спектр первичных космических лучей, что поможет понять, как образовалась Вселенная.

Предполагалось, что спектрометр проработает без серьезных проблем 10-18 лет, однако поломки начались спустя уже три года после ввода его в эксплуатацию. В случае успешного ремонта исследования с помощью него можно будет продолжать до 2024 года.

Помимо Моргана и Пармитано, на МКС сейчас работают россияне Александр Скворцов и Олег Скрипочка, а также американки Кристина Кук и Джессика Меир.

Теги
США
Реклама на ТАСС
Ученый сообщил, что первые снимки "тени" черной дыры в центре Галактики скоро опубликуют
Снимки были получены почти полтора года назад, рассказал Андрей Лобанов
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС