Старт ракеты "Рокот" со спутниками "Гонец-М" запланирован на 26 декабря

МОСКВА, 3 декабря. /ТАСС/. Запуск трех спутников "Гонец-М" на ракете "Рокот" намечен на 26 декабря. Об этом сообщил ТАСС первый заместитель генерального директора АО "Спутниковая система "Гонец" Олег Химочко.

"Старт предварительно намечен на 26 декабря", - отметил Химочко.

По его словам, спутники перевезли на космодром Плесецк 20 ноября, где их подготовят к запуску.

Это будет последний старт базовой версии ракеты "Рокот". В дальнейшем она будет модернизирована до версии "Рокот-М". Ранее заместитель генерального конструктора КБ "Салют" Михаил Аралкин сообщал, что основным отличием будет замена импортной элементной базы на отечественную, разработки ведутся в инициативном порядке.

Ракета-носитель легкого класса "Рокот" создана в рамках конверсионной программы на базе межконтинентальной баллистической ракеты РС-18, изготавливается Центром имени М. В. Хруничева. Первый пуск "Рокота" состоялся с космодрома Плесецк 16 мая 2000 года. Всего за этот период с космодрома было проведено 30 пусков, которыми выведено на орбиты около 70 космических аппаратов различного назначения.

"Гонец" - единственная российская низкоорбитальная система подвижной спутниковой связи, предназначена для глобального обмена различными видами информации с подвижными и стационарными объектами, а также организации каналов ретрансляции в различных целях. Так, использование системы позволяет передать координатные данные ГЛОНАСС с подвижного объекта в удаленные центры мониторинга и связи вне зависимости от местоположения абонента.