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Японский зонд "Хаябуса-2" начал основной этап возвращения к Земле

Он должен доставить взятые на астероиде Рюгу образцы пород

ТОКИО, 3 декабря. /ТАСС/. Японский исследовательский зонд "Хаябуса-2" ("Сокол-2") включил во вторник ионный двигатель и начал основной этап возвращения к Земле после завершения миссии у астероида Рюгу. Об этом на своем сайте сообщило Японское агентство аэрокосмических исследований.

13 ноября "Хаябуса-2" начал отдаляться от астероида на вспомогательном двигателе и до 3 декабря тестировал маршевый ионный двигатель. Теперь ему предстоит совершить оборот вокруг Солнца и пройти путь до Земли длиной около 800 млн км.

Миссия "Хаябуса-2" на Рюгу продолжалась примерно полтора года, и теперь японский зонд должен доставить на Землю взятые на астероиде образцы пород. Как ожидается, обратный путь займет около года и "Хаябуса-2" приблизится к Земле ориентировочно в декабре 2020 года. После этого он сбросит капсулу с образцами и, как полагают в японском агентстве, может быть использован для исследования еще какого-либо космического тела.

За время нахождения в районе астероида с июня 2018 года японский зонд совершил две успешные посадки на его поверхность с целью забора грунта. Во время одной из них аппарат произвел взрыв и создал искусственный кратер, чтобы получить образцы из глубины космического тела. По мнению ученых, эти операции были осуществлены по плану и находящиеся в специальной капсуле фрагменты астероида представляют огромный научный интерес.

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Япония
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