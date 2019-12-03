"Союз-2.1а" с грузовым кораблем "Прогресс" установили на стартовый стол на Байконуре

МОСКВА, 3 декабря. /ТАСС/. Ракета-носитель "Союз-2.1а", которая выведет на орбиту транспортный грузовой корабль "Прогресс МС-13", установлена на стартовый стол космодрома Байконур в Казахстане. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе Роскосмоса.

"Ракета-носитель "Союз-2.1а" с транспортным грузовым кораблем "Прогресс МС-13" вывезена из монтажно-испытательного корпуса и установлена на стартовом сооружении площадки №31 космодрома Байконур", - сообщили в госкорпорации.

Ракету планируется запустить 6 декабря в 12:34 мск. Корабль доставит на Международную космическую станцию (МКС) топливо, воду и другие грузы. Стыковка корабля с МКС намечена на 9 декабря. Полет пройдет по трехсуточной схеме.

Ранее источник в ракетно-космической отрасли сообщил ТАСС, что грузовой корабль "Прогресс МС-13" долетит до МКС за двое суток, но после еще сутки будет находиться в режиме ожидания в нескольких километрах от станции, так как NASA нужен резервный день для стыковки корабля Dragon компании SpaceX. Позже в Роскосмосе подтвердили, что перенос стыковки российского "грузовика" связан со стыковкой корабля Dragon.