Членам экипажа МКС Овчинину, Хейгу и аль-Мансури вручили ведомственные награды за полет

ЗВЕЗДНЫЙ ГОРОДОК /Московская область/, 3 декабря. / ТАСС/. Исполнительный директор Роскосмоса по пилотируемым космическим программам Сергей Крикалев вручил членам экспедиции МКС-59/60/ЭП-19 ведомственные награды. Приказ о награждении был подписан несколько дней назад.

"За успешное выполнение программы полета ... приказываю наградить знаками отличия экипаж 59/60 основной экспедиции и 19 экспедиции посещения на Международную космическую станцию", - говорится в приказе Роскосмоса.

Так, космонавт Алексей Овчинин был награжден медалью Юрия Алексеевича Гагарина. Астронавтам Нику Хейгу (США) и Хазаа аль-Мансури (ОАЭ) исполнительный директор Роскосмоса вручил медаль "Космос без границ".

Ведомственные награды вручили в том числе Ракетно-космическая корпорация "Энергия", Росавиация, NASA, Европейское космическое агентство.

Российский космонавт Алексей Овчинин, а также астронавты Ник Хейг (США) и Хазаа аль-Мансури (ОАЭ) вернулись на Землю 3 октября на спускаемом аппарате корабля "Союз МС-12" в казахстанской степи в 147 км юго-восточнее города Жезказган.

Сейчас на МКС продолжают работу российские космонавты Александр Скворцов и Олег Скрипочка, астронавты NASA Кристина Кук, Эндрю Морган и Джессика Меир, а также представитель Европейского космического агентства Лука Пармитано (Италия).