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Запуск нового американского корабля Starliner намечен на 19 декабря

Запуск пройдет в беспилотном режиме

НЬЮ-ЙОРК, 3 декабря. /ТАСС/. Первый запуск нового американского космического корабля Starliner корпорации Boeing в беспилотном режиме намечен на 19 декабря. Об этом сообщила во вторник в Twitter компания United Launch Alliance, которая обеспечит вывод корабля на орбиту ракетой-носителем Atlas V.

"Запуск ракеты-носителя Atlas V с кораблем корпорации Boeing Starliner, который совершит испытательный полет, теперь намечен на 19 декабря, - отмечается в сообщении. - Это связано с проблемой, возникшей в системе продувки. Потребуется дополнительное время для того, чтобы заменить этот элемент".

Согласно информации, размещенной на сайте NASA, старт намечен на 06:59 по времени восточного побережья США (14:59 мск) с космодрома на мысе Канаверал.

Ракета-носитель Atlas V должна поднять корабль на высоту 181 км, после чего должно произойти отделение корабля и он с использованием бортовых двигателей выйдет на орбиту и пристыкуется к Международной космической станции.

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США
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