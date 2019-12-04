NASA установит блок для хранения автоматических приборов на внешней стороне МКС

ВАШИНГТОН, 4 декабря. /ТАСС/. Американское космическое ведомство NASA установит на внешней поверхности Международной космической станции (МКС) специальный блок RiTS (Robotic Tool Stowage), предназначенный для хранения автоматических приборов. Об этом NASA сообщило во вторник на своем сайте.

В блоке, прозванном "отелем для роботов", будет храниться оборудование, которое не используется астронавтами на постоянной основе. Это позволит освободить помещения внутри станции, указали в NASA.

"Теплозащитная система блока обеспечит хранение аппаратов в оптимальных температурных условиях. Кроме того, RiTS способен защитить их от радиации и микрометеоритов", - указал руководитель проекта разработки "отеля для роботов" Марк Ньюмэн.

RiTS будет доставлен на станцию 7 декабря грузовым кораблем Dragon калифорнийской компании SpaceX. Старт корабля с космодрома на мысе Канаверал (штат Флорида) запланирован на 4 декабря. На его борту находятся три тонны различных грузов для экипажа МКС, включая материалы для проведения научных экспериментов.

В RiTS первыми поместят два прибора RELL (Robotic External Leak Locator - Внешний роботизированный локатор утечек). С помощью этого аппарата можно определить источник утечки аммиака в системе охлаждения различных устройств на МКС, в том числе в системе жизнеобеспечения астронавтов.

По словам представителей NASA, астронавтам, если возникнет необходимость использовать RELL, не нужно будет выходить в открытый космос, чтобы вернуть оборудование на МКС, поскольку с этой задачей позволит справиться "рука"-манипулятор Dextre.

В настоящее время на станции работают россияне Александр Скворцов и Олег Скрипочка, американцы Эндрю Морган, Кристина Кук и Джессика Меир , а также представитель Европейского космического агентства итальянец Лука Пармитано.