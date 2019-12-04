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В Роскосмосе назвали сильно преувеличенными слухи о конце российской космонавтики

В госкорпорации подчеркнули, что "американские партнеры который год все обещают запустить свой пилотируемый корабль", но по-прежнему закупают места на "Союзах"
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© Марина Лысцева/ТАСС

МОСКВА, 4 декабря. /ТАСС/. Роскосмос посчитал слухи о том, что России как космической державе придет конец после запуска американских пилотируемых кораблей, сильно преувеличенными. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе госкорпорации.

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"Слухи о кончине российской космонавтики сильно преувеличены", - сообщили в Роскосмосе.

Как подчеркнули в госкорпорации, "американские партнеры который год все обещают запустить свой пилотируемый корабль, но по-прежнему закупают места на наших "Союзах".

Ранее в статье издания The Hill было выражено мнение, что запуск коммерческих пилотируемых кораблей NASA станет "началом конца России как космической силы". По данным NASA, коммерческие корабли США начнут полеты уже к лету 2020 года. Предполагалось, что корабли компаний SpaceX Crewed Dragon и Boeing Starliner начнут доставлять астронавтов на Международную космическую станцию еще в 2017 году. Однако технические сбои и другие проблемы привели к задержке программы на три года, отмечает издание.

NASA прекратило собственные пилотируемые полеты в 2011 году после завершения эксплуатации кораблей многоразового использования (программа Space Shuttle). С тех пор астронавтов доставляют на МКС российскими кораблями "Союз". Сроки начала полетов новых американских космических кораблей Starliner корпорации Boeing и корабля Сrew Dragon корпорации SpaceX ранее неоднократно переносились. Согласно американскому порталу госзакупок, США планируют в 2020-2021 годах приобрести два места в российских "Союзах" для отправки астронавтов на Международную космическую станцию (МКС).

Теги
Россия
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