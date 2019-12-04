Доля дохода Роскосмоса от продажи мест США составляет 4-5%

Я подсчитал: в объёме доходов @roscosmos доля американских $ на закупку кресел в наших кораблях составляет 4-5% всех доходов Госкорпорации. Деньги большие, но их отсутствие вряд ли лишит Роскосмос статуса выдающейся космической компании. При всем уважении https://t.co/cXrBjDIIh2

Ранее в статье издания The Hill было выражено мнение, что запуск коммерческих пилотируемых кораблей NASA станет "началом конца России как космической силы". По данным NASA, коммерческие корабли США начнут полеты уже к лету 2020 года.

"Я подсчитал: в объеме доходов Роскосмоса доля американских $ на закупку кресел в наших кораблях составляет 4-5% всех доходов Госкорпорации", - говорится в сообщении, опубликованном в среду. Там уточняется, что "их отсутствие вряд ли лишит Роскосмос статуса выдающейся космической компании".

Ранее в госкорпорации сообщили ТАСС, что слухи о кончине российской космонавтики сильно преувеличены. В свою очередь, заместитель генерального директора "Главкосмоса" Виталий Сафонов уточнил, что сейчас одни из основных частей внешнеэкономического дохода - пилотируемая космонавтика и поставка ракетных двигателей. По его словам, в 2015 году осуществление пусковых услуг приносило 44,7% выручки, программы по пилотируемой космонавтике - 30%, продажа двигательных установок - 10,5%.