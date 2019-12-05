"Морской старт" будет перебазирован на Дальний Восток в 2020 году

МОСКВА, 5 декабря. /ТАСС/. S7 Space перебазирует стартовую платформу и командное судно "Морского старта" в 2020 году. Об этом говорится в распространенном в четверг сообщении компании.

"Переход стартовой платформы и сборочно-командного судна в порт на Дальний Восток планируется в 2020 году", - сообщили в компании.

Как уточнили в пресс-службе, сейчас "получены все необходимые разрешения на смену дислокации комплекса, в том числе от Государственного департамента США". После перехода на территорию РФ стартовая платформа и сборочно-командное судно будут временно базироваться на Славянском судоремонтном заводе в порту Славянка.