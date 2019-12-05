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Корабль "Прогресс МС-13" будет запущен с Байконура к МКС

МОСКВА, 6 декабря. /ТАСС/. Ракета-носитель "Союз-2.1а" с грузовым космическим кораблем "Прогресс МС-13" будет запущена к Международной космической станции в пятницу в 12:34 мск с 31-й площадки космодрома Байконур.

Стыковка корабля со станцией запланирована на 9 декабря. По данным НАСА, она состоится в 13:38 мск. Причаливание грузовика будет выполнено в автоматическом режиме под контролем специалистов Центра управления полетами и российских участников экипажа МКС. Корабль доставит на борт МКС топливо, воду, и другие грузы для эксплуатации станции.

Ранее Роскосмос перенес старт "Прогресса МС-13" с 6 на 1 декабря. Однако из-за замены бортового кабеля потребовались дополнительные проверки корабля, поэтому срок запуска был возвращен на 6 декабря.

Источник к ракетно-космической отрасли ранее рассказал ТАСС, что "Прогресс МС-13" долетит до МКС за двое суток, но после еще сутки будет находиться в режиме ожидания в нескольких километрах от станции, так как НАСА нужен резервный день для стыковки американского корабля "Дрэгон" (Dragon) компании SpaceX ("Спейс-экс"). Роскосмос позднее подтвердил, что российский грузовик причалит к станции 9 декабря.

Изначально запуск американского корабля был запланирован на 4 декабря, однако из-за непогоды был перенесен и состоялся 5 декабря. Из-за этого НАСА пришлось отложить и его стыковку к МКС с 7 на 8 декабря. В пресс-службе Роскосмоса сообщили ТАСС, что госкорпорация не стала еще раз менять сроки стыковки грузового корабля "Прогресс МС-13" с Международной космической станцией из-за переноса запуска "Дрэгона".

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