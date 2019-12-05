Огневые испытания двигателей десантного модуля миссии "ЭкзоМарс" проведут в России

МОСКВА, 6 декабря. /ТАСС/. Двигательная установка десантного модуля "ЭкзоМарс" пройдет в 2020 году огневые испытания в Конструкторском бюро химического машиностроения (г. Королев, Московская область). Об этом сообщили в пятницу ТАСС в пресс-службе НПО им. С. А. Лавочкина (предприятие - изготовитель аппаратов для этой миссии).

"В 2020 году запланированы огневые испытания двигательной установки десантного модуля, которые пройдут в КБ Химмаш", - сказали в НПО Лавочкина.

В пресс-службе также сообщили, что в конце этого года в Каннах (Франция) завершаются испытания составного космического аппарата в термовакуумной камере.

До запуска миссии, запланированного на июль-август 2020 года, пройдет еще ряд испытаний и проверок в Каннах в компании Thales Alenia Space France, в том числе акустические испытания собранного аппарата, заключительные комплексные электрические испытания аппарата и заключительные квалификационные испытания парашютной системы, уточнили в НПО Лавочкина.

Российские и европейские специалисты примут аппарат миссии "ЭкзоМарс-2020" в конце апреля следующего года, а в начале мая следующего года летное изделие отправят на космодром Байконур, откуда будет осуществлен запуск, рассказали на предприятии.

Сейчас все работы по проекту осуществляются в соответствии с графиком для обеспечения запуска миссии в июле-августе 2020 года, добавили в пресс-службе.

"ЭкзоМарс-2020"

Ранее заместитель гендиректора НПО им. С. А. Лавочкина Харун Карчаев сообщал, что окончательные испытания десантного и перелетного модулей миссии "ЭкзоМарс-2020" начнутся в марте 2020 года, запуск миссии запланирован на 26 июля.

"ЭкзоМарс" - совместная программа Европейского космического агентства и Роскосмоса по исследованию Марса. Старт миссии запланирован с помощью ракеты-носителя "Протон-М" с разгонным блоком "Бриз-М" с космодрома Байконур.

Аппарат должен будет доставить к Марсу российскую посадочную платформу для отправки европейского марсохода на поверхность планеты. После схода марсохода платформа начнет работать как долгоживущая автономная научная станция.

О предприятии КБ Химмаш

КБ Химмаш им. А. М. Исаева разрабатывает двигатели для жидкотопливных ракет и разгонных блоков, двигательные установки для пилотируемых и автоматических космических аппаратов, импульсные двигатели, узлы и агрегаты жидкостных реактивных двигателей. Экспериментальная база предприятия позволяет проводить огневые испытания разрабатываемых двигателей, двигательных установок и их агрегатов с имитацией высотных условий на натурных компонентах, а также пневмовакуумные, гидравлические, газодинамические, вибродинамические испытания двигателей, двигательных установок и их агрегатов.