Славянский судзавод готов принять и отремонтировать плавучий космодром "Морской старт"

ВЛАДИВОСТОК, 6 декабря. /ТАСС/. Судоремонтное ПАО "Славянский судоремонтный завод" в Приморском крае полностью готово принять стартовую платформу и командное судно ракетно-космического комплекса "Морской старт", которые компания S7 Space перебазирует в Приморье из США, сообщил ТАСС генеральный директор ПАО "Славянский судоремонтный завода" Андрей Якимчук.

"Нам этот проекта очень интересен - придут два огромных судна, которым после долгого перехода потребуется ремонт. Мы будем обеспечены работой. Сейчас на нашем заводе работает тысяча человек, в ремонте находятся 19 судов. Два судна "Морского старта" займут, по меньшей мере, треть мощности. Привлекать дополнительных сотрудников не будем - сил нам хватает", - подчеркнул Андрей Якимчук.

В четверг S7 Space сообщила, что перебазирует стартовую платформу и командное судно "Морского старта" в 2020 году.

Базирование платформы и командного судна "Морской старт" в Славянке будет временным. Андрей Якимчук отметил, что S7 Space уже ищет место для постоянной дислокации судов, но это небыстрый процесс. По его мнению, на Славянском судоремонтном заводе плавучий космодром пробудет не менее года.

S7 Group (холдинг, в который входит "С7 космические транспортные системы") владеет активами ракетно-космического комплекса "Морской старт", в рамках которого до конца мая 2014 года провели 36 запусков (в том числе 32 успешных). С 2014 года "Морской старт" был законсервирован. Морская часть комплекса - это базирующиеся в Калифорнии плавучая пусковая платформа Odyssey и сборочно-командное судно, на котором осуществляются сборка ракеты и управление предстартовыми операциями.