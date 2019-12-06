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Госкомиссия одобрила запуск ракеты-носителя "Союз-2.1а" с кораблем "Прогресс МС-13"

Стыковка корабля с МКС запланирована на 9 декабря

МОСКВА, 6 декабря. /ТАСС/. Государственная комиссия разрешила запуск ракеты-носителя "Союз-2.1а", которая доставит к Международной космической станции (МКС) транспортный грузовой корабль "Прогресс МС-13", говорится в пятницу в сообщении Роскосмоса, размещенном в Twitter.

"Государственная комиссия приняла решение о готовности ракеты-носителя "Союз-2.1а" к заправке и пуску, который запланирован в 12:34 мск", - говорится в сообщении.

Ракета будет запущена с 31-й площадки Байконура. Стыковка корабля со станцией запланирована на 9 декабря. По данным NASA, она состоится в 13:38 мск. Причаливание грузовика будет выполнено в автоматическом режиме под контролем специалистов Центра управления полетами и российских участников экипажа МКС. Корабль доставит на борт станции топливо, воду, и другие грузы для эксплуатации МКС.

Ранее Роскосмос переносил старт "Прогресса МС-13" с 6 на 1 декабря. Однако из-за замены бортового кабеля потребовались дополнительные проверки корабля, поэтому срок запуска был возвращен на 6 декабря.

Источник в ракетно-космической отрасли ранее рассказал ТАСС, что "Прогресс МС-13" долетит до МКС за двое суток, но после этого еще сутки будет находиться в режиме ожидания в нескольких километрах от станции, так как NASA нужен резервный день для стыковки американского корабля Dragon компании SpaceX. Роскосмос позднее подтвердил, что российский грузовик причалит к станции 9 декабря.

Изначально запуск американского корабля был запланирован на 4 декабря, однако из-за непогоды был перенесен и состоялся 5 декабря. Из-за этого NASA пришлось отложить и его стыковку к МКС с 7 на 8 декабря. В пресс-службе Роскосмоса сообщили ТАСС, что госкорпорация не стала еще раз менять сроки стыковки грузового корабля "Прогресс МС-13" с Международной космической станцией из-за переноса запуска Dragon.

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