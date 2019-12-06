Ракета-носитель "Союз-2.1а" с грузовым кораблем "Прогресс МС-13" стартовала с Байконура

МОСКВА, 6 декабря. /ТАСС/. Ракета-носитель "Союз-2.1а" с грузовым космическим кораблем "Прогресс МС-13" запущена в пятницу с 31-й стартовой площадки Байконура. Трансляция запуска ведется на сайте Роскосмоса.

Ракета взлетела с 31-й стартовой площадки космодрома ‪в 12:34 мск. На борту корабля находятся 650 кг топлива, 420 кг воды, 1360 кг сухих грузов и 50 кг баллонов с кислородом.

Примерно через 9 минут "Прогресс МС-13" отделится от третьей ступени и отправится в полет к станции.

В октябре 2019 года запуск космического грузовика был перенесен на 1 декабря. Соответствующие решение было принято госкомиссией. Позже во время подготовки к старту ракеты было обнаружено замечание к бортовому кабелю корабля "Прогресс МС-13". Он был заменен, но запуск перенесли на 6 декабря.

Полет до станции пройдет по трехсуточной схеме. В конце ноября источник в ракетно-космической отрасли сообщил ТАСС, что "Прогресс МС-13" долетит до МКС за двое суток, но после этого еще сутки будет находиться в режиме ожидания в нескольких километрах от станции, так как НАСА нужен резервный день для стыковки корабля "Дрэгон". Позже в Роскосмосе подтвердили, что перенос стыковки российского грузовика связан со стыковкой корабля SpaceX.