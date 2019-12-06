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Грузовой космический корабль "Прогресс МС-13" выведен на околоземную орбиту

Солнечные батареи грузового космического корабля раскрылись

МОСКВА, 6 декабря. /ТАСС/. Грузовой космический корабль "Прогресс МС-13", запущенный в пятницу с Байконура на ракете-носителе "Союз-2.1а", успешно вышел на околоземную орбиту. Об этом сообщил диктор во время трансляции, которая велась на сайте Роскосмоса.

"Есть отделение космического аппарата от третьей ступени ракеты-носителя", - сказал диктор.

Специалисты зафиксировали раскрытие солнечных батарей грузового космического корабля "Прогресс МС-13", сообщили в российском Центре управления полетами (ЦУП).

"Зафиксировано раскрытие солнечных батарей корабля. Все элементы раскрыты", - сказал диктор, ведущий репортаж в ЦУПе.

По данным телеметрии, параметры орбиты корабля соответствуют расчетным.

Грузовой корабль был запущен на ракете "Союз-2.1а" с 31-й площадки космодрома Байконур в 12:34 мск. На борту корабля находятся 650 кг топлива, 420 кг воды, 1360 кг сухих грузов и 50 кг баллонов с кислородом.

В октябре 2019 года запуск космического грузовика был перенесен на 1 декабря. Соответствующие решение было принято госкомиссией. Позже во время подготовки к старту ракеты было обнаружено замечание к бортовому кабелю корабля "Прогресс МС-13". Он был заменен, но запуск перенесли на 6 декабря.

Полет до станции пройдет по трехсуточной схеме. Стыковка запланирована на 9 декабря 13:38 мск. В конце ноября источник в ракетно-космической отрасли сообщил ТАСС, что "Прогресс МС-13" долетит до МКС за двое суток, но после этого еще сутки будет находиться в режиме ожидания в нескольких километрах от станции, так как NASA нужен резервный день для стыковки Dragon. Позже в Роскосмосе подтвердили, что перенос стыковки российского грузовика связан со стыковкой корабля SpaceX.

Теги
Россия
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