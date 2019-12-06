{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

SpaceX осуществила запуск ракеты Falcon 9 с грузовым кораблем Dragon

Корабль доставит на МКС 2,5 тонны грузов

НЬЮ-ЙОРК, 6 декабря. /ТАСС/. Американская компания SpaceX в четверг осуществила запуск ракеты-носителя Falcon 9 с кораблем Dragon, который должен доставить груз для экипажа Международной космической станции (МКС).

Примерно через 10 минут после старта корабль вышел на орбиту, раскрыл солнечные батареи и начал серию маневров, рассчитанных таким образом, чтобы осуществить стыковку с МКС 8 декабря. Астронавт Европейского космического агентства Лука Пармитано осуществит захват корабля с помощью дистанционного манипулятора, а затем по команде из Центра управления полетом корабль будет пристыкован к шлюзу на модуле Harmony.

Как отметил портал Space.com, корабль доставит на орбитальный комплекс 2,5 тонны грузов, в том числе 998 кг грузов для серии из 38 научных экспериментов, а также "отель для роботов" - платформу для установки на внешней поверхности МКС, где будут храниться роботизированные системы в период, когда они не используются астронавтами. Корабль будет пристыкован к МКС до первых чисел января, а затем вернется на Землю.

Нынешний полет корабля Dragon к МКС - уже 19-й в рамках осуществляемой NASA программы коммерческой доставки грузов на МКС. Для полета использована капсула, уже дважды - в 2014 и 2017 году - летавшая к МКС.

В настоящее время на МКС работают россияне Александр Скворцов и Олег Скрипочка, американцы Эндрю Морган, Кристина Кук и Джессика Меир, а также астронавт Европейского космического агентства итальянец Лука Пармитано.

Теги
США
Реклама на ТАСС
Зонд NASA проследил за выбросами пыли с поверхности астероида Бенну
Оказалось, что в космос выбрасываются не только небольшие частицы, но и достаточно крупные пылинки
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС