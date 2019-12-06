Ракету "Протон-М" для запуска спутников "Экспресс" отправили на Байконур

МОСКВА, 6 декабря. /ТАСС/. Ракета-носитель "Протон-М" отправлена поездом в ночь на пятницу из Центра им. М. В. Хруничева на Байконур. Об этом говорится в сообщении, размещенном на сайте предприятия.

"В ночь на пятницу, 6 декабря 2019 года, из АО "ГКНПЦ им. М. В. Хруничева" отправлены блоки ракеты-носителя "Протон-М" по программе запуска российских космических аппаратов серии "Экспресс", - сообщили в компании.

Как уточнили в Центре им. Хруничева, на ракете будут запущены аппараты "Экспресс-80" и "Экспресс-103". Все мероприятия, связанные с отправкой средств выведения, прошли штатно.

Спутники "Экспресс-80" и "Экспресс-103" построены на базе унифицированной платформы среднего класса "Экспресс-1000" разработки ИСС. Партнером предприятия по полезной нагрузке новых спутников традиционно выступает европейская компания Thales Alenia Space.

Гарантийный срок активного существования спутников составит 15 лет. Спутники послужат для предоставления качественных услуг фиксированной и подвижной связи, цифрового телерадиовещания, высокоскоростного доступа в интернет, передачи данных на территории России и в странах СНГ.