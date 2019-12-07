Российские специалисты получили патент на комбинированный двигатель для авиации и космоса

МОСКВА, 7 декабря. /ТАСС/. Сотрудники Исследовательского центра им. М. В. Келдыша получили патент на изобретение "Комбинированный двигатель летательного аппарата". Об этом говорится в сообщении, опубликованном в субботу на странице Роскосмоса в Facebook.

"Поздравляем сотрудников Центра им. Келдыша Дениса Слесарева и Вадима Тарарышкина с получением патента РФ № 2693951 на изобретение "Комбинированный двигатель летательного аппарата"! Изобретение относится к авиационной и ракетно-космической технике и может быть использовано для создания авиационно-космической системы горизонтального старта или же для создания самолета, который будет иметь возможность осуществлять кратковременный полет с гиперзвуковой скоростью", - говорится в сообщении.

Комбинированный двигатель имеет возможности жидкостного ракетного двигателя и воздушно-реактивного двигателя.

"Технический результат изобретения заключатся в снижении массы двигательной установки летательного аппарата и более упрощенной ее конструкции по сравнению с другими типами комбинированных двигателей", - отмечается в сообщении.

В Роскосмосе уточнили, что актуальность изобретения подтверждена ведущимися аналогичными работами в США и Великобритании по программе SABRE (Synergistic Air-Breathing Rocket Engine, синергичный воздушно-реактивный ракетный двигатель).