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Грузовой корабль Dragon пристыковался к МКС

Корабль должен будет вернуться на Землю в январе

НЬЮ-ЙОРК, 8 декабря. /ТАСС/. Американский грузовой корабль Dragon в воскресенье состыковался с Международной космической станцией (МКС). Трансляция операции идет на сайте NASA.

С помощью дистанционного манипулятора корабль был подведен к шлюзу на модуле Harmony и состыкован с ним. Захват корабля с помощью дистанционного манипулятора осуществил астронавт Европейского космического агентства (ЕКА) Лука Пармитано, ему помогал астронавт NASA Эндрю Морган, а астронавт NASA Джессика Меир вела контроль за телеметрической информацией.

Запуск корабля ракетой-носителем Falcon 9 был осуществлен в минувший четверг с космодрома на мысе Канаверал. Он доставил на МКС 2,5 тонны грузов, в том числе 998 кг грузов для серии из 38 научных экспериментов - многоканальный спектрометр, прибор для изучения процесса горения в условиях микрогравитации, медицинскую аппаратура для оценки состояния мускулов астронавтов в условиях орбитального полета, оборудование для эксперимента по пивоварению, а также "отель для роботов" - платформу RiTS (Robot Tool Stowage) для установки на внешней поверхности МКС, где будут храниться роботизированные системы в период, когда они не используются астронавтами. Корабль будет пристыкован к МКС до первых чисел января, а затем вернется на Землю.

Нынешний полет корабля Dragon к МКС - уже 19-й в рамках осуществляемой NASA программы коммерческой доставки грузов на МКС. Для полета использована капсула, уже дважды - в 2014 и 2017 году - летавшая к МКС.

В настоящее время на МКС работают россияне Александр Скворцов и Олег Скрипочка, американцы Эндрю Морган, Кристина Кук и Джессика Меир, а также астронавт Европейского космического агентства итальянец Лука Пармитано.

Теги
США
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Астронавты начали операцию по стыковке грузового корабля Dragon с МКС
Операцию осуществляет астронавт Европейского космического агентства Лука Пармитано
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