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В Роскосмосе завершилось формирование ведомственной системы мониторинга важных объектов

Система внедрена более чем в 70 предприятий

МОСКВА, 9 декабря. /ТАСС/. Роскосмос завершил создание системы мониторинга критически важных объектов и перевозки опасных грузов госкорпорации. Об этом сообщил в понедельник заместитель генерального директора АО "Российские космические системы" Анатолий Перминов во время пресс-конференции.

"Создание такой системы завершено, система внедрена более чем в 70 предприятий: на космодромах Байконур, Восточный", - отметил Перминов.

По словам замгендиректора РКС, система "позволяет мониторить и обслуживать данные объекты и обеспечивает возможность реагирования на нештатные ситуации".

Ранее глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин сообщал президенту России Владимиру Путину, что госкорпорация контролирует ход строительства второй очереди космодрома Восточный, используя собственную спутниковую группировку.

Теги
Рогозин, Дмитрий ОлеговичРоссия
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