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Корабль "Прогресс МС-13" пристыковался к МКС

Стыковка произошла в автоматическом режиме

КОРОЛЕВ /Московская область/, 9 декабря. /ТАСС/. Грузовой космический корабль "Прогресс МС-13", запущенный 6 декабря с космодрома Байконур на ракете-носителе "Союз-2.1а", пристыковался Международной космической станции (МКС). Об этом сообщили в понедельник в российском Центре управления полетами (ЦУП).

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"Стыковка грузового корабля "Прогресс МС-13" с орбитальной станцией произошла в автоматическом режиме", - сказали в ЦУПе, уточнив, что корабль причалил к стыковочному отсеку "Пирс". Процесс стыковки контролировали специалисты Центра управления полетами и российские участники экипажа МКС.

Грузовой корабль был запущен 6 декабря на ракете "Союз-2.1а" с 31-й площадки космодрома Байконур. На борту корабля находятся 650 кг топлива, 420 кг воды, 1360 кг сухих грузов и 50 кг баллонов с кислородом. В укладке грузового отсека - научное оборудование, комплектующие для системы жизнеобеспечения, а также контейнеры с продуктами питания, предметы одежды, медикаменты и средства личной гигиены.

Полет до станции проходил по трехсуточной схеме. В конце ноября источник в ракетно-космической отрасли сообщил ТАСС, что "Прогресс МС-13" долетит до МКС за двое суток, но после этого еще сутки будет находиться в режиме ожидания в нескольких километрах от станции, так как NASA нужен резервный день для стыковки американского корабля Dragon. Позже в Роскосмосе подтвердили, что перенос стыковки российского грузовика связан со стыковкой корабля компании SpaceX. Dragon причалил к станции 8 декабря.

Сейчас на МКС работают российские космонавты Александр Скворцов и Олег Скрипочка, астронавты NASA Кристина Кук, Эндрю Морган и Джессика Меир, а также представитель Европейского космического агентства Лука Пармитано (Италия).

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