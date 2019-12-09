{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Огневые испытания двигателя для ракеты "Союз-5" перенесли на январь 2020 года

Сейчас уже идет сборка двигателя, сообщил глава НПО "Энергомаш" Игорь Арбузов

МОСКВА, 9 декабря. /ТАСС/. Огневые испытания двигателя РД-171МВ для перспективной ракеты-носителя "Союз-5" начнутся в январе 2020 года, сообщил журналистам в понедельник глава НПО "Энергомаш" Игорь Арбузов на заседании Комитета по космической деятельности и развитию ракетно-космической промышленности Союза машиностроителей России.

"Готовимся к огневым испытаниям первого опытного образца. Я надеюсь, что в январе уже начнем испытания. Сейчас уже идет сборка двигателя, будем перевозить на стенд скоро, до конца года такая задача поставлена", - сказал Арбузов.

Ранее Арбузов сообщал ТАСС, что огневые испытания первого ракетного двигателя РД-171МВ для ракеты "Союз-5" запланированы на вторую половину декабря 2019 года.

По его словам, на работы по модернизации двигателя РД-171М до уровня РД-171МВ, которые предполагают создание опытного образца, проведение его испытаний и доработку, планируется потратить из бюджета порядка 7 млрд рублей.

Ракету среднего класса "Союз-5" разрабатывает Ракетно-космическая корпорация "Энергия", Роскосмос ранее утвердил ее эскизный проект. "Союз-5" может использоваться для выведения пилотируемого корабля "Федерация" на низкую околоземную орбиту. Ракету планируется создать к 2021 году, проведение летних испытаний запланировано на 2022 год с космодрома Байконур.

Теги
Россия
Реклама на ТАСС
Европейский зонд для уничтожения космического мусора запланировали запустить в 2025 году
Первой целью космического "мусорщика" станет отработанная ступень ракеты Vega
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС