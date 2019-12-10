Глава NASA оценивает запуск одной ракеты SLS в $1,6 млрд

НЬЮ-ЙОРК, 10 декабря. /ТАСС/. Запуск тяжелых ракет-носителей Space Launch System (SLS), предназначенных для доставки астронавтов на Луну, обойдется Национальному управлению США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) в $800 млн в случае крупного заказа у корпорации Boeing и в $1,6 млрд при закупке только одного носителя. Об этом сообщила в понедельник телекомпания CNN со ссылкой на главу NASA Джима Брайденстайна.

Брайденстайн уточнил, что упомянутые цифры являются предварительными выкладками. Космическому ведомству США "нужно сесть за стол переговоров со своим главным подрядчиком - Boeing - и обсудить наиболее оптимальное сочетание числа ракет и стоимости каждой", сказал глава NASA. В Boeing отказались по просьбе CNN прокомментировать такие переговоры и переадресовали все вопросы к NASA.

Как обращает внимание телекомпания, Space Launch System стоит в разы больше, чем тяжелые ракеты-носители Delta IV компании United Launch Alliance (ULA) и Falcon Heavy фирмы SpaceX. Запуск Delta IV обойдется в около $300 млн, а Falcon Heavy - всего приблизительно в $90 млн. Несмотря на это, Брайденстайн склоняется в пользу закупки SLS, так как эти носители превосходят по мощности и тяге остальные ракеты, а также отвечает требованиям, предъявляемым к средствам доставки не только грузов, но и экипажей.

"Да, на ее (SLS - прим. ТАСС) разработку ушло много времени, и, конечно, американские налогоплательщики немало вложили в нее. Однако, это ключевая возможность [обеспечить] лидирующие позиции Америки в космосе. Именно это мы и намереваемся сделать", - заявил глава NASA.

NASA весной объявило о том, что новая программа освоения Луны получила название Artemis. Она будет состоять из трех этапов: первый (Artemis 1) предусматривает непилотируемый полет установленного на тяжелой ракете Space Launch System корабля Orion вокруг Луны и его возвращение на Землю. Второй этап (Artemis 2) - облет естественного спутника Земли с экипажем на борту. На третьем этапе (Artemis 3), который запланирован в 2024 году, NASA рассчитывает осуществить высадку астронавтов на Луну.

В мае президент США Дональд Трамп объявил о намерении направить в бюджет космического ведомства дополнительно $1,6 млрд на программы освоения Луны и Марса. Эту сумму Белый дом запросит у Конгресса в дополнение к $21 млрд, выделенным на финансирование деятельности NASA в 2020 финансовом году, который начался 1 октября текущего года.