Летные испытания гидрометеорологического спутника "Метеор" №2-2 завершились

МОСКВА, 10 декабря. /ТАСС/. Гидрометеорологический спутник "Метеор" №2-2 прошел летные испытания и признан годным для решения целевых задач. Об этом говорится в сообщении Роскосмоса, размещенном на сайте госкорпорации во вторник, по итогам заседания госкомиссии.

"Заслушав и обсудив в соответствии с повесткой заседания доклады представителей организаций промышленности и тематических заказчиков об итогах летных испытаний, госкомиссия рекомендовала государственному заказчику использовать космический комплекс "Метеор-3М" со спутником "Метеор-М" № 2-2 для решения целевых задач", - сообщили в Роскосмосе.

Заседание состоялось 7 декабря. Как отметила госкомиссия, программа летных испытаний выполнена в полном объеме, были проверены все служебные системы и целевая аппаратура, а также проведена ее калибровка.

Сейчас, уточнили в Роскосмосе, "в корпорации "ВНИИЭМ" ведутся работы по созданию еще двух гидрометеорологических аппаратов серии "Метеор-М", которые войдут в состав космического комплекса "Метеор-3М".

Ракета-носитель "Союз-2" со спутником "Метеор-М" 2-2 была запущена 5 июля с космодрома Восточный, 7 июля аппарат был выведен на целевую орбиту. Спутник предназначен для контроля озонового слоя и радиационной обстановки в околоземном космическом пространстве, а также для мониторинга морской поверхности, включая ледовую обстановку.