Источник: запуск ракеты со спутником "Глонасс" с Плесецка перенесли на резервную дату

МОСКВА, 10 декабря. /ТАСС/. Запуск ракеты-носителя "Союз-2.1б" со спутником "Глонасс-М" с военного космодрома Плесецк перенесен на резервную дату - 11 декабря. Об это сообщил во вторник ТАСС источник в ракетно-космической отрасли.

"Запуск ракеты с аппаратом "Глонасс-М" отменен автоматикой стартового комплекса за минуту до расчетного времени пуска. Старт ракеты перенесен на резервную дату - 11 декабря", - сказал собеседник агентства.

Как сообщал ранее ТАСС другой источник в космической отрасли, старт ракеты "Союз-2.1б" с навигационным спутником с Плесецка был изначально запланирован на 10 декабря.

В пресс-службе ГУ МЧС по Тюменской области уточняли, что власти области предупреждены о возможном падении на территории трех муниципальных образований ступени космической ракеты-носителя "Союз-2". В пресс-службе тогда отметили, что пуск ракеты космического назначения должен состояться 10 декабря с 9:30 до 11:30 мск или в резервную дату 11 декабря в то же время.

"Глонасс" - российская космическая система глобальной навигации, в настоящее время в орбитальную группировку "Глонасс" входят 27 спутников, 22 из которых работают по целевому назначению.