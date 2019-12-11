Запущенный с Плесецка спутник "Глонасс" внесли в российский каталог космических объектов

МОСКВА, 11 декабря. /ТАСС/. Навигационный спутник "Глонасс-М", выведенный на орбиту с космодрома Плесецк в среду, внесен в Главный каталог космических объектов российской системы контроля космического пространства (СККП), сообщили в Минобороны.

Ракета "Союз-2.1б" со спутником "Глонасс-М" была запущена с Плесецка в 11:54 мск. В 12:04 мск разгонный блок "Фрегат" с космическим аппаратом отделился от третьей ступени ракеты. Выведение спутника на целевую орбиту заняло несколько часов.

"Специалисты Центра контроля космического пространства (ЦККП) Космических войск Воздушно-космических сил (ВКС) внесли в Главный каталог космических объектов российской системы контроля космического пространства информацию о разгонном блоке "Фрегат" и российском навигационном космическом аппарате "Глонасс-М", - говорится в сообщении военного ведомства.

Отмечается, что офицеры ЦККП приступили к анализу и обработке координатной и некоординатной информации о новых космических объектах для принятия их на сопровождение наземными средствами Главного центра разведки космической обстановки Космических войск ВКС.

Главный каталог космических объектов СККП представляет собой единую информационную базу данных, содержащую координатную и некоординатную информацию о каждом космическом объекте. Главный каталог предназначен для долговременного хранения орбитальной измерительной радиолокационной, оптической, радиотехнической и специальной информации о космических объектах искусственного происхождения на высотах от 120 километров до 50 тысяч километров.

В каталоге содержится информация о 1500 показателях характеристик каждого космического объекта, включая набор элементов орбит, достаточный для прогнозирования его движения с необходимой точностью, международный номер-идентификатор, данные о времени и месте пуска, типе объекта, назначении, массе и размере. Ежесуточно для поддержания Главного каталога специалистами ЦККП Космических войск ВКС обрабатывается более 60 тысяч измерений.